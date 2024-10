Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden 'domuz eti' açıklaması

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü X hesabından konyuta ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada:'' Bazı sosyal medya hesaplarından ''domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı'' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et karışımları tebliğinde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunamamaktadır''ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin paylaşım şu şekilde: