Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden 'domuz eti' açıklaması
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan ''domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı'' şeklindeki iddiaları yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 15:28, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:31
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü X hesabından konyuta ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada:'' Bazı sosyal medya hesaplarından ''domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı'' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et karışımları tebliğinde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunamamaktadır''ifadelerine yer verildi.
Konuya ilişkin paylaşım şu şekilde:
Kamuoyuna Duyurulur. https://t.co/UfVNZwuR14@TCTarim@ibrahimyumakli@AhmetGumen pic.twitter.com/AH4GCuBpcGGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) October 9, 2024