Kastamonu'da köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 15 ev ve bir traktör yandı, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köyde incelemede bulunan Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yangının merkeze uzak bir köyde çıktığını vurgulayan Çakır, "Bugün maalesef Kastamonu'da ciddi bir köy yangını hadisesi meydana geldi. Kastamonu ilinin merkeze en uzak köylerinden biri olan Başören köyündeyiz. Merkeze uzaklığı yaklaşık 50 kilometre." dedi.

Yangının öğleden sonra çıktığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Köydeki vatandaşlarımız, 90 yaşında olduğu söylenen bir teyzemizin evde olmadığı sırada yangının evinde çıktığını beyan etti. Rüzgarın da etkisi hem ahşap yapılaşma hem de yakın yapılaşmadan dolayı yangın hızlı bir şekilde diğer evlere sirayet etti. Şu an 15 ev tamamen yandı. Maalesef itfaiye yetişene kadar evlerin tamamını sarmıştı. Yangın tamamen kontrol altında, arkadaşlarımız soğutma çalışmasına başladılar. Artık tehlike arz etmiyor ama 15 evimiz maalesef yandı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın erken fark etmesi ve evleri tahliye etmesi sonucu can kaybımız yok. Bu evlerden 8 tanesinde yaşam vardı. Diğer evler vatandaşlarımızın yaz sezonunda kullandığı ya da daha az aralıklarla kullandığı evlerdi."

Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getiren Vali Çakır, "Hem AFAD hem jandarma hem de muhtar arkadaşımızla beraber organizasyonumuzu yaptık. Vatandaşlarımızın hepsini bugün itibarıyla geceleyecekleri alanları tedarik ettik. Vatandaşlarımıza yetecek kadar konteyner evimiz mevcut. Hem AFAD hem de vakıf olarak vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapacağız. İlk fırsatta da el birliğiyle yeniden imar sürecine başlayacağız." diye konuştu.