Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Norm kadroların güncellenmesi işlemleri; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönetmelik için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır.

DİKKAT NORMLAR; 21 EKİM - 24 EKİM ARASINDA BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 16.10.2020 tarih ve 15018953 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek , 21 Ekim 2019-24 Ekim 2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih ve 15018953 "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazı için tıklayınız.

Buna göre;

1-21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi için "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvimi" doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacaktır.

2-Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurulacaktır.

3-Norm kadro güncellemesinde veri girişleri tam ve doğru olarak girilecektir.

4-Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanlar eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenecektir.

5-Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 21.10.2020 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.

Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecektir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEB'in 16.10.2020 tarih ve 15018953 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazısındaki konulara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere;

1- "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız. Bu bilgi notu geçen yıl yayımlanan bilgi notudur. Örnek olması amacıyla haber içinde kullanılmıştır en kısa zamanda yenisi ile değiştirilecektir.

2- "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler" bilgi notu için tıklayınız.Bu bilgi notu geçen yıl yayımlanan bilgi notudur. Örnek olması amacıyla haber içinde kullanılmıştır en kısa zamanda yenisi ile değiştirilecektir.

başlıklı bilgi notları şeklinde açıklama da yayınlamıştır.

Hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin bu resmi yazıyı ve bilgi notlarını titizlikle okumaları gerekmektedir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre; MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ Veri Giriş İşlemleri Tarih Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Giriş İşlemleri 21/10/2020-24/10/2020 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol ve Veri Giriş İşlemleri 26/10/2020-27/10/2020 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol ve Veri Giriş İşlemleri 28/10/2020-04/11/2020 Bakanlığın Sistemi Kontrol ve Onaylama Tarihi .../11/2020-.../11/2020 Mesai Bitimi

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren yukarıdaki yazının 1. maddesindeki; "Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları," açıklamalarına göre;

Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurunun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak hukuki sorunlara ışık tutacaktır.

Ayrıca hatalı girilen ders yükleri vb durumları tespit eden öğretmenin; kendine taslak normun tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak okul yöneticisine itiraz ederek düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir. Taslak norm öğretmenlere tebliğ edilmiyorsa neden tebliğ edilmediğini araştırması, okul yöneticisi ile irtibata geçmesi ve sorması ve itiraz dilekçesi vermesi gerekmektedir.

İtiraz sonrası düzeltme işlemleri gerçekleşmiyorsa, yapılmıyorsa; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin "İtiraz" başlıklı 9. maddesinde yer alan "Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir." hükmü gereği okulun bir üst makamı olan ilçe milli eğitim müdürlüğünden başlamak üzere silsile yolu ile 10 gün içinde itiraz edilebilecektir. Bu konuda Öğretmenlerin üye oldukları sendika şubesi ile irtibata geçmelerinde hayati önem bulunmaktadır.

İşte örnek tebligat yazısı;

"Örnek Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

"Boş Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Norm kadro Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlemeye yetkili birimler" başlıklı 24. maddesindeki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurum müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizdeki resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların (branşların) norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Ahmet KANDEMİR

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